Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMANA YÖNELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifeleri, yatırımcıların güvenli limana olan rağbetini artırdı. Altının ons fiyatı 3 bin 118 dolara kadar yükselirken, yurt içinde 19 Mart’ta 4 bin 2 liraya dokunduktan sonra düşüş gösteren altın, tekrar yükselmeye başladı. Gram altın, ons altın fiyatlaması nedeniyle 3 bin 834 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın 6 bin 320 lira, Cumhuriyet altını ise 25 bin 200 lira civarında işlem gördü.

Kritik Gelişmeler Yaklaşıyor

ABD Başkanı Trump’ın tarifelerinin tüm ülkeleri kapsayacağını belirtmesinin ardından artan ticaret savaşı kaygıları, varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu. 2 Nisan’dan itibaren açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik gelişmeler, yatırımcıların dikkatini üzerine topluyor. Öte yandan, dünya genelinde jeopolitik gerilimler sürerken, Trump, nükleer anlaşmaya yanaşmaması halinde İran’a ve ateşkes sağlama çabalarını engellerse Rusya’ya ek gümrük vergileri uygulanacağı uyarısında bulundu.

Bankalar Altın Tahminlerini Güncelliyor

Trump’ın gümrük vergileri ve tehditlerinin küresel ticaret savaşı ile enflasyonist ortamı tetiklediğini düşünen analistler, yatırımcıların kaygılarının artığını ve güvenli limana olan talebin desteklendiğini vurguladı. Ayrıca geçen hafta, küresel bankalar altın tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Goldman Sachs, bu yıl altın fiyatı beklentisini 3 bin 300 dolara çıkardı. UBS, Macquarie Group’un altının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara ulaşacağını öngörmesinin ardından BNP Paribas da ortalama fiyatları 3 bin doların üzerinde olacak şekilde güncelledi. Danimarkalı finans devi Saxo Bank ise kısa vadeli fiyat oynaklığı beklerken, 2025 altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 300 dolara yükseltti. Analistler, Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo gibi isimlerin de aralarında bulunduğu bir grup, Pazartesi günü yayınladıkları notta, altının önümüzdeki dört çeyrekte ons başına 3 bin 200 dolardan işlem göreceğini tahmin etti.