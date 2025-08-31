Altın Fiyatları Yükseliyor, Bankalar Tahmin Verdi!

KÜRESEL PİYASALARDA ALTINDA YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda altın, yönünü yukarıya çevirdi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine dair mesajları, Washington’un Hindistan’a dayattığı yüksek gümrük vergileri ve jeopolitik riskler, yatırımcılar arasında güvenli liman arayışını artırıyor.

TİCARİ GERİLİM ALTIN FİYATlarını ETKİLİYOR

Nisan ayından bu yana dalgalı bir seyir izleyen ons altın, 3 bin 430 dolar seviyesine ulaştı. Beyaz Saray’ın merkez bankası üzerindeki baskılarının yanı sıra, küresel ticaret gerilimleri de fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeye katkı sağladı. 1996 yılından bu yana ilk defa merkez bankalarının rezervlerinde altının payı, yüzde 25 ile ABD tahvillerini geride bıraktı. Bu durum, altının küresel finans sistemindeki “güvenli liman” konumunu pekiştiriyor.

BANKACILIK DEVLERİNDEN ALTIN TAHMİNLERİ

Yaşanan bu gelişmeler altın fiyatlarını desteklerken, bankacılık devleri de yeni tahminlerini sıraladı. Morgan Stanley, zayıflayan dolar ve enflasyon risklerini gerekçe göstererek 2025’in son çeyreği için altın tahminini 3 bin 800 dolara yükseltti. Goldman Sachs, temel senaryosunda 2025 sonunda altın fiyatını 3 bin 700 dolar olarak öngörürken, 2026 ortasında bu rakamın 4 bin dolara yükselebileceğini belirtiyor. Resesyon senaryosunda fiyatların 3 bin 880 dolara ulaşabileceği, daha uç senaryolarla ise 4 bin 500 dolara çıkabileceği ifade ediliyor. Bank of America, 2026’nın ilk yarısında altının 4 bin dolara ineceğini tahmin ediyor ve Fed üzerindeki siyasi baskıların belirsizliğin fiyatları destekleyeceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda altının gelecekte yeni rekor seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor.