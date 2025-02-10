Altın Fiyatları Yükseliyor: Güncel Değerler Ne?

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları, son dönemdeki hareketli günlerin ardından artışını sürdürüyor. Yatırımcılar ve piyasa uzmanları, altının gelecekteki durumu hakkında farklı değerlendirmeler yaparken, güncel altın fiyatları da yakından izleniyor. Yatırımcıların “altın fiyatları bugün (10 Şubat 2025 Pazartesi) ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne durumda?” gibi sorulara yanıt aradığı bu dönemde, uzmanlardan açıklamalar geldi. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ferman, CNN Türk yayınında altın ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

DÜNYA PİYASALARINDAKİ BELİRSİZLİKLER

Ferman, Trump’ın ticaret politikalarının dünya piyasalarında belirsizliği artırdığını ve bu durumun altının güvenli liman olarak değer kazanmasına yol açtığını belirtti. Son günlerde altın fiyatlarında hızlı bir artış gözlemlendiğini ifade eden Ferman, ons altının Ocak başından bu yana %10’un üzerinde bir artış gösterdiğini ve 2875 doları test ettiğini aktardı. Ekonomistler, belirsizliklerin devam etmesi durumunda ons fiyatının yakın gelecekte 3 bin doları aşabileceğini öngörüyor. Ferman, dolar ve altın fiyatları arasındaki geleneksel ters ilişkinin değiştiğine dikkat çekerek, her iki varlığın da aynı anda değer kazandığını vurguladı. Ayrıca, fiziki altın talebinde ve merkez bankalarının altın rezervlerini artırma taleplerinde de bir artış yaşandığını ifade etti.

KÜRESEL RİSKLER VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Altın fiyatlarındaki yükselişin temel sebepleri arasında küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri bulunuyor. Özellikle Trump’ın ticaret politikaları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze’deki gelişmeler, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının geleceği hakkında çeşitli görüşler bildiriyor. Bazı uzmanlar, ons altının 3 bin dolar seviyesini aşabileceğini düşünürken, bazıları mevcut yükselişin sürdürülebilir olmadığını ve fiyatlarda düşüş yaşanabileceğini ifade ediyor.