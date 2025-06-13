Altın Fiyatları Yükseliyor! Jeopolitik Gerilim Artıyor

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI ARTIRIYOR

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların getirdiği artan jeopolitik gerginlikler, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimine gitme olasılığının artması ile birleşince yatırımcıların güvenli limana yönelmesine neden oldu. Bu durum sonucunda uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları yükselişe geçti ve rekora yaklaştı. Daha önce 22 Nisan’da 3500 dolar seviyesinde rekor kıran ons altın, gün içerisinde yükseliş gösterdi.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN’DA TARİHİ ZİRVELER

Güne 3385 dolardan başlayan ons altın, 3444 dolara çıkarak 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralar ons altın 3428 dolardan işlem görüyor. Öte yandan, güne 4285 TL’den başlayan gram altın ise 4373 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Zirve seviyelerini gördükten sonra dengelenen gram altın fiyatı şu an 4344 TL’den talep görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın fiyatı ise 7143 TL, tam altın ise 28442 TL seviyesine yükseldi.

İSRAİL’İN SALDIRISI VE İRAN’IN CEVABI

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programına karşı önleyici bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, “İran’a operasyon gerektiği kadar sürecek. İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık” dedi. Ayrıca, İsrail’in yerleşim alanlarına da saldırması sonucunda sivil kayıpların oluştuğu bildirildi. İran Genelkurmay Sözcüsü ise, “Misilleme yapacağız, İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek” şeklinde bir açıklama yaptı.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ VE ALTIN FİYATLARI

ABD’deki enflasyon verileri ve Fed’in faiz indirimine gitme beklentileri, altın fiyatlarında etkili oluyor. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında aylık %0,1, yıllık %2,4 artış gösterdi. Para piyasalarındaki öngörüler, Fed’in bu yılın ilk faiz indirimini eylül ayında gerçekleştireceği yönünde. Bankanın yıl boyunca iki faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bu durum, yatırımcıların altına yönelmesini artırarak fiyatları daha da yukarı çekiyor.