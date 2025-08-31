Altın Fiyatları Yükseliyor, Tahminler Değişiyor!

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda altın, yönünü yukarı çevirmeye başladı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda verdiği mesajlar ile Washington’un Hindistan’a uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve mevcut jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor.

TİCARİ GERİLİMİN ETKİSİ

Nisan ayından beri dalgalı bir seyir izleyen ons altın, 3 bin 430 dolara kadar ulaştı. Beyaz Saray’ın merkez bankasına yönelik baskılarının yanı sıra, küresel ticaret gerilimleri de fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine katkı sağladı. 1996’dan bu yana ilk kez merkez bankalarının rezervlerinde altının payı yüzde 25’e ulaşarak, ABD tahvillerini (yüzde 20) geride bıraktı. Bu gelişme, altının global finans sistemindeki “güvenli liman” rolünü daha da güçlendirdi.

Yaşanan bu gelişmeler altın fiyatlarını desteklerken, bankacılık devleri de yeni tahminlerini açıklamaya başladı. Morgan Stanley, zayıflayan dolar ve enflasyon riskleri sebebiyle 2025’in son çeyreği için altın tahminini 3 bin 800 dolara çıkardı. Goldman Sachs, baz senaryosu çerçevesinde 2025 sonunda altın fiyatının 3 bin 700 dolar, 2026 ortasında ise 4 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Resesyon senaryosunda fiyatların 3 bin 880 dolara, daha uç senaryolarda ise 4 bin 500 dolara yükselmesi bekleniyor. Bank of America da, 2026’nın ilk yarısında altının 4 bin dolara çıkacağı tahmininde bulundu. Banka, Fed üzerindeki politik baskıların ve belirsizliklerin fiyatları destekleyeceğini ifade etti. Uzmanlar, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda altının yeni rekor seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor.