Altın Fiyatları Yükseliyor, Yatırım Artıyor

ALTIN FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Altın fiyatlarının rekorlar kırmasıyla birlikte vatandaşlar arasında altına yönelim artıyor. Türkiye’deki yastık altında bulunan altın miktarının da giderek yükseldiği gözlemleniyor. QNB-Finansbank araştırmacılarının gerçekleştirdiği son araştırmada, Türkiye’nin altın stokunun 4 bin 210 ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu miktardaki altının toplam değeri ise 520 milyar dolar seviyelerinde yer alıyor.

YASTIK ALTINDA TUTULAN ALTIN MİKTARI

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı verilere göre, 520 milyar dolar değerindeki altının 363 milyar doları yastık altında tutuluyor. Ekonomi yönetimi, yastık altındaki birikimlerin sisteme kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

TASARRUF ARAÇLARINDA YASTIK ALTINA YÖNELİM

ING Türkiye’nin 2025’in ikinci çeyreğine dair yaptığı araştırmaya göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 54 seviyesinde gerçekleşiyor ve tasarruf konusunda ilk tercih yastık altı altın olarak belirleniyor. Araştırmanın sonuçları, yastık altı altının tasarruf araçları arasında yüzde 35 ile ilk sırada, yastık altı lira ve döviz nakit ise yüzde 28 ile ikinci sırada yer aldığını gösteriyor. Diğer tasarruf araçları arasında yüzde 21 ile lira vadeli hesap, yüzde 19 ile hisse senedi/borsa ve yüzde 18 ile değerli taş veya metal hesapları bulunuyor.