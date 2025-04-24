Altın Fiyatları Yükseliyor, Yatırımcılar İzliyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Altın fiyatlarındaki dikkate değer artış, yatırımcıların yönelimini altına kaydırdı. Küresel ticaret savaşındaki yumuşama sinyalleri sayesinde rekor kıran altın fiyatları, yatay bir seyir izlemeye başladı. ABD’nin gümrük tarifeleri konusunda Çin için tarifelerin azalabileceğini belirtmesi ve ayrıca Trump’ın Powell’ı görevden almayacağına dair açıklmaları, altın fiyatlarının düşmesiyle sonuçlandı.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN FİYATLARI

Gram altın 4099 liradan işlem görmeye başladı. Gün içerisinde en düşük 4051 lira, en yüksek ise 4148 lira seviyeleri görüldü. Şu anda gram altın 4096 liradan alıcı buluyor. Öte yandan ons altın 3308 dolardan güne başladı. Gün içinde en düşük 3289 dolar, en yüksek ise 3367 dolar seviyeleri kaydedildi. Şu anda ons altın 3327 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın 4157 liradan alınırken, 4217 liradan satılıyor.