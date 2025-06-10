Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARINDA YENİDEN YÜKSELİŞ
10 HAZİRAN 2025 SALI GÜNÜ, ALTIN FİYATLARI KÜRESEL PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİK SEBEBİYLE YENİDEN YÜKSELME GÖSTERDİ. ABD MERKEZ BANKASI (FED) YETKİLİLERİNDEN GELEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALLERİ VE AVRUPA MERKEZ BANKASI’nın EKONOMİK BÜYÜMEYİ DESTEKLEYİCİ POLİTİKALARI, YATIRIMCILARI GÜVENLİ LİMAN OLAN ALTINA YÖNLENDİRİYOR. BUNUN YANINDA, ORTA DOĞU’DAKİ JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLERİN YENİDEN TIRMANMASI DA ALTINA OLAN TALEBİ ARTIRAN BİR DİĞER FAKTÖR OLDU. YATIRIMCILARIN GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI GÜÇLENİRKEN, ONS ALTIN HAFTAYA YUKARI YÖNLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
BUGÜN ÇEYREK VE TAM ALTIN NE KADAR, GRAM ALTIN KAÇ TL? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE: GRAM ALTIN, SAAT 14:23 İTİBARIYLA YÜZDE 0,34 DEĞER KAZANARAK 4214,18 TL’DEN İŞLEM GÖRÜYOR. ÇEYREK ALTIN, SAAT 14:23 İTİBARIYLA YÜZDE 0,65 DEĞER KAZANARAK 6827,31 TL’DEN İŞLEM GÖRÜYOR. YARIM ALTIN, SAAT 14:23 İTİBARIYLA YÜZDE 0,65 ARTIŞLA 13654,61 TL’DEN İŞLEM GÖRÜYOR. TAM ALTIN İSE SAAT 14:23 İTİBARIYLA YÜZDE 0,65 DEĞER KAZANARAK 27267,08 TL’DEN İŞLEM GÖRÜYOR.
ONS ALTINDAKİ DEĞİŞİMLER
ONS ALTIN, SAAT 14:23 İTİBARIYLA YÜZDE 0,47 ARTIŞLA 3341,38 DOLAR’DAN İŞLEM GÖRÜYOR. KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN GÜNE 4202 TL’DEN ALINIRKEN 4248 TL’DEN SATILIYOR.