Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

ALTIN PİYASALARINDAKİ YÜKSELİŞ

13 Haziran 2025 Cuma günü, altın piyasaları küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. ABD Merkez Bankası’ndan gelen faiz indirimine yönelik mesajlar ve Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomiyi canlandırmaya yönelik aldığı önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırıyor. Ayrıca, Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimler de altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturan unsurlar arasında yer alıyor. Bu durumla beraber altın, haftaya güçlü bir başlangıç yaparak yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekmeyi başarıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün çeyrek ve tam altın fiyatları ile gram altın fiyatı merak ediliyor. Gram altın, saat 09:16 itibariyle yüzde 1,23 değer kazanarak 4,337.87 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın, aynı saat diliminde yüzde 1,04 artışla 7,016.83 TL’den satılıyor. Yarım altın fiyatı yüzde 1,04 değer kazanarak 14,033.66 TL’ye ulaşırken, tam altın da yüzde 1,04 artışla 28,024.02 TL’den işlem görüyor.

ONS ALTINDAKİ GELİŞMELER

Ons altın, saat 09:16 itibariyle yüzde 1,04 artış göstererek 3,421.96 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın alım fiyatı 4,300 TL olarak belirlenirken, satım fiyatı 4,360 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar bu verileri dikkate alarak altın alım satım kararlarını yönlendirebiliyor.