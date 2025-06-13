Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARI YATIRIMCILARIN GÖZDESİ OLDU

13 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’ndan gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, altın gibi güvenli limanlara olan ilgiyi artırıyor. Ayrıca, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler de altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturan unsurlar arasında bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NELER?

Peki, 13 Haziran Cuma günü çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, saat 09:31 itibarıyla yüzde 1,12 değer kazanarak 7022,81 TL’den işlem görüyor. Yarım altın, aynı saatte yüzde 1,12 değer kazanarak 14045,62 TL’den satılıyor. Tam altın ise yine saat 09:31 itibarıyla yüzde 1,12 değer kazanarak 28047,89 TL’den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını fiyatları da dikkat çekiyor. Saat 09:31’de Cumhuriyet altını, yüzde 1,77 değer kazanarak 28721,47 TL’den satılıyor. Reşat altını fiyatları da benzer bir ivme gösteriyor ve saat 09:31 itibarıyla yüzde 1,77 artarak 29590,52 TL’den işlem görüyor.