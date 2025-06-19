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Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ GÜNCEL DURUM

19 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’ndan gelen faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomiyi canlandırma çabaları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırıyor. Bunun yanı sıra, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler, altın fiyatlarındaki yükseliş üzerinde etkili oluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Peki, 19 Haziran Perşembe günü çeyrek altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın, saat 09:54 itibariyle yüzde -0,38 değer kaybederek 6914,55 TL’den işlem görüyor. Yarım altın ise aynı saatte yüzde -0,38 düşüşle 13829,11 TL’den satılıyor. Tam altın ise 09:54 itibarıyla yüzde -0,38 değer kaybıyla 27615,53 TL olarak belirlenmiş durumda.

REŞAT ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını ise, saat 09:54 itibarıyla yüzde 0,16 değer kazanarak 28994,51 TL’den işlem görüyor. Reşat altını ise yüzde 0,16 artışla 29871,82 TL’den satılıyor.

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