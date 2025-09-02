Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Yatırımcılar ve birikim sahipleri için önemli bir konu olan altın fiyatları, 2 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla yükseliş trendini sürdürüyor. Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak tercih edilen altın, anlık dalgalanmalara maruz kalabiliyor. Hem ons hem de gram altın fiyatları rekor kırarak tarihi yüksek seviyeler gördü. 2025 yılının başından bu yana yüzde 33’ü aşan bir artışla altın, yılın en güçlü performans sergileyen emtialarından biri oldu ve sadece son bir ayda kazancı yüzde 6’yı geçti.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLERİN ETKİSİ

Bu yükselişin ardında, küresel siyasi ve ekonomik belirsizliklerin artması yatıyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin güçlenmesi ve doların değer kaybetmesi de bu durumu destekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, yakın zamanda para politikasında gevşemeye açık olduklarını belirtirken, yaklaşan ABD istihdam raporunun işgücü piyasasındaki zayıflamayı teyit etmesi ve faiz indirimi ihtimalini artırması bekleniyor. Diğer yandan, Trump’ın küresel ticaret savaşlarının yarattığı etkiler ve Fed’e yönelik sert eleştirileri, merkez bankasının bağımsızlığına dair endişeleri çoğaltıyor. Bu durum, yatırımcıların güvenini sarsarak altına olan talebi artırıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Ons altın, güne 3 bin 477 dolardan başladığı ve gün içinde en düşük 3 bin 474 dolar, en yüksek ise 3 bin 508 dolar seviyesine ulaştığı kaydedildi. Şu anda 3 bin 495 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4 bin 598 liradan gün başlangıcını yaparken, en düşük 4 bin 595 lira, en yüksek ise 4 bin 642 lira seviyelerini gördü. Şu anda 4 bin 624 liradan alıcı buluyor. Alış ve satış fiyatları ise şu şekilde: Alış: 4.624, Satış: 4.624; Alış: 7.400, Satış: 7.562; Alış: 14.747, Satış: 15.119; Alış: 29.878, Satış: 30.101.