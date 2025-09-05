Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

ABD MERKEZ BANKASI’NDAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, son üç ayın en yüksek performansını gösteriyor. Fed, faiz kararını 17 Eylül’de açıklayacak. Bunun yanı sıra, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin de piyasalardaki etkileri merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR SEVİYELER GÖRÜLÜYOR

Son haftalarda art arda rekor fiyatlara ulaşan altın, 5 Eylül sabahı yine rekorla güne başladı. Gram altın, güne 4 bin 695 lira ile giriş yaptı. Gün içinde en düşük 4 bin 691 lira, en yüksek ise 4 bin 723 lira seviyeleri görüldü. Şu an gram altın 4 bin 719 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 3 bin 545 dolardan başlangıç yaptı. Gün içerisinde en düşük 3 bin 540 dolar, en yüksek ise 3 bin 561 dolar değerlerini gördü ve şu anda 3 bin 545 dolarda işlem görmekte.

GOLDMAN SACHS’TAN YÜKSELİŞ TAHMİNLERİ

Goldman Sachs, Fed’in itibar kaybına uğraması ve yatırımcıların Hazine tahvillerinden altına kayması durumunda, altının ons fiyatının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Raporda, 2026 ortasına kadar 4 bin dolar seviyesinin “temel senaryo” olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 4 bin 500 dolarlık bir “kuyruk riski” senaryosu sunuluyor. Eğer ABD Hazine piyasasının yüzde 1’i kadar bir kayma olursa, 5 bin dolarlık tahmin söz konusu olabilir. Goldman Sachs’a göre, ons altının 5 bin dolara ulaşması durumunda, dolar/TL kuru 41,15 seviyesinde sabit kaldığında gram altın fiyatı 6 bin 600 TL’ye kadar yükselebilir.

ALTIN FİYAT LİSTESİ

Analistler, “ABD Hazine tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına kayması durumunda, diğer her şeyin sabit kaldığı varsayıldığında, altının ons fiyatı yaklaşık 5 bin dolara çıkabilir. Altın, emtia piyasasında en yüksek güvenilirliğe sahip uzun vadeli yatırım önerimiz olmaya devam ediyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

GRAM ALTIN

Alış : 4.719

Satış : 4.719

ÇEYREK ALTIN

Alış : 7.549

Satış : 7.715

YARIM ALTIN

Alış : 15.054

Satış : 15.432

TAM ALTIN

Alış : 30.718

Satış : 30.926