Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRMAKTA

Yatırımcıların güvenilir varlık olarak gördüğü altın, rekorlar kırmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler artarken, tarım dışı istihdam verilerinin zayıf gelmesi altın fiyatlarının yükselişini hızlandırıyor. 6 Eylül sabahında gram altın 4 bin 698 liradan güne başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 692 lira, en yüksek ise 4 bin 775 lira seviyesini görerek yeni bir rekor kaydedildi. Şu an gram altın 4 bin 756 liradan işlem görüyor, ons altın ise 3 bin 584 liradan alıcı buluyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ ETKİLİ OLDU

Dün öğleden sonra gerçekleştirilen işlemlerde, gram altın 4 bin 783 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, akşam saatlerinde ons altın 3 bin 600 dolar sınırına yaklaştı. Piyasa kapanışına doğru sınırlı bir geri çekilme yaşansa da altın fiyatları tarihi seviyelerini korudu. ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verileri, Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeye gerileyerek beklentilerin altında kalarak sadece 22 bin olarak duyuruldu. İşsizlik oranı ise beklentilerin üzerinde, yüzde 4,3 olarak kaydedildi. Ortalama saatlik kazançlar ağustosta yüzde 0,3 artışla 36,53 dolara çıkarken, yıllık bazda artış yüzde 3,7 oldu. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 34,2 saat ile sabit kaldı.

GOLDMAN SACHS’TAN ÖNGÖRÜLER

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın itibar kaybı yaşaması ve yatırımcıların Hazine tahvillerinden altına yönelmesi durumunda, altının ons fiyatının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Raporda, 2026 ortasına kadar altının ons fiyatında 4 bin dolara ulaşmanın “temeli” senaryo olduğu kaydedildi. Ayrıca, 4 bin 500 dolarlık bir “kuyruk riski” senaryosuna yer verilerek, ABD Hazine piyasasının sadece yüzde 1’inin altına kayması halinde 5 bin dolarlık bir tahmin ortaya konuldu. Goldman Sachs’ın notuna göre, ons altının 5 bin dolara ulaşması durumunda, dolar/TL kurunun 41,15 seviyesinde sabit kaldığı bir ortamda gram altın fiyatı 6 bin 600 TL’ye kadar yükselebilir. Analistler, “ABD Hazine tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına kayması durumunda, diğer her şeyin sabit kaldığı varsayıldığında, altının ons fiyatı yaklaşık 5 bin dolara çıkabilir. Altın, emtia piyasasında en yüksek güvenilirliğe sahip uzun vadeli yatırım önerimiz olmaya devam ediyor.” yorumunu yapıyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın Alış: 4.756, Satış: 4.756

Çeyrek altın Alış: 7.609, Satış: 7.777

Yarım altın Alış: 15.172, Satış: 15.555

Tam altın Alış: 30.918, Satış: 31.231