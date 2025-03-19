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Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Altın fiyatları, artan jeopolitik gerginlikler ve küresel ticaretteki belirsizlikler nedeniyle rekor kırmayı sürdürüyor. Gram altın 3 bin 587 lira, çeyrek altın ise 5 bin 857 lira seviyesine ulaştı. ABD’nin ek gümrük vergisi uygulamaları ve İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’nde çeşitli bölgelere saldırıları, bu durumu etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ateşkes görüşmeleri de devam ediyor; Putin, Ukrayna’daki enerji tesislerine yönelik saldırıları durduracağını belirtti. Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde altın fiyatları yeni rekor seviyelere ulaştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3 bin 580 liradan başladı. Gün içindeki en düşük fiyat 3 bin 572 lira, en yüksek fiyat ise 3 bin 596 lira olarak kaydedildi. Şu an 3 bin 594 lira ile alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin 598 liradan satın alınırken, 3 bin 643 liradan satışa sunuluyor. Ons altın güne 3 bin 034 dolardan başladı. Gün içindeki en düşük seviye 3 bin 027 dolar, en yüksek seviye ise 3 bin 043 dolar olarak belirlendi. Şu an için ons altın 3 bin 042 dolardan işlem görüyor.

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