Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cuma günü, değer kazanan altının gram fiyatı, 4 bin 20 liralık seviyeden günü tamamladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 4 bin 46 lira seviyelerine ulaştı. Çeyrek altın, 6 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını ise 26 bin 840 liradan işlem görüyor. Ayrıca, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 261 dolar seviyelerinde değer buluyor. Bu yıl ons altın, tarihi zirve olan 3500 dolara kadar yükseldi.

FED TOPLANTISI ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Varlık fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası toplantısı öncesinde karışık bir seyir izliyor. Fed’in alacağı faiz kararı ve bankanın projeksiyonlarından elde edilecek sinyallerin, ABD’deki enflasyonla mücadele konusunda daha fazla bilgi sunması bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in bu hafta politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Güçlü gelen istihdam verileri sebebiyle yılın ilk faiz indiriminin temmuz ayına ertelendiği düşünülüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 3 bin 240 dolar seviyesinin destek, 3 bin 300 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.