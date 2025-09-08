Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Etti

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞE GEÇİLDİ

8 Eylül Pazartesi günü altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve iç piyasadaki döviz kuru dalgalanmaları doğrultusunda yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Özellikle ons altının 3.587 dolar seviyelerinde stabil kalması, gram altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde dikkat çekici fiyat değişimlerine yol açıyor. Yeni haftanın başlangıcında yatırımcıların ilgisi, altın fiyatları üzerinde yoğunlaşıyor. Düğün sezonunun devam etmesi, fiziki altına olan talebi artırırken, yatırımcılar için güvenli liman arayışı da altına yönelimi yükseltiyor. Bugün tam, yarım, gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

GRAM ALTIN FİYATI ARTMIŞ DURUMDA

Altın piyasası yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. 8 Eylül Pazartesi sabahı gram altın, 4.764 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ons altının 3.587 dolar civarında sabit kalması, iç piyasa altın fiyatlarının yukarı yönlü bir hareket sergilemesine neden oluyor. Fiziki altın talebindeki artış ve dolardaki dalgalanmalar, altının fiyatlandırılması üzerinde belirleyici bir etkiye sahip. 8 Eylül itibarıyla gram altının alış fiyatı 4.764,09 TL, satış fiyatı ise 4.765,00 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, son dönemde gözlemlenen yükseliş trendini yansıtıyor.

ÇEYREK ALTIN YATIRIMCI İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Yatırımcıların tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 8 Eylül Pazartesi sabahı itibarıyla 7.813 TL alış ve 7.862 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Çeyrek altın, küçük yatırımcıların gözdesi olarak ön plana çıkarken, kuyumcularda en çok talep edilen ürünlerden biri olmayı sürdürüyor. Gram altın fiyatları, dolara ve ons altına doğrudan bağlı olarak belirleniyor. Çeyrek altın, fiziki alım-satımda önemli bir yer tutuyor.

YARIM ALTINDAKİ TALEP ARTILIYOR

Yarım altın, yatırımcılar arasında çeyrek altına göre daha büyük montanlı yatırım yapmak isteyenler için tercih sebebi olmaya devam ediyor. 8 Eylül Pazartesi itibarıyla yarım altının alış fiyatı 15.627 TL, satış fiyatı ise 15.724 TL olarak belirlenmiş durumda. Hem düğünlerde takı olarak özellikle tercih edilmesi hem de yatırım aracı olarak kullanılması, yarım altına olan talebi canlı tutmaya devam ediyor.

CUMHURİYET ALTINI GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Uzun vadeli yatırımcıların tercih ettiği Cumhuriyet altını, 8 Eylül Pazartesi günü 31.759 TL alış ve 32.239 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altını, dayanıklılığı ve tarihi geçmişi nedeniyle genellikle külçe altına alternatif olarak değerlendiriliyor. Resmi kuruluşlar ve büyük yatırımcılar tarafından da sıkça tercih edilen bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

22 AYAR BİLEZİKLER TALEP GÖRÜYOR

Takı sektöründe yoğun olarak kullanılan 22 ayar bilezik, kadın yatırımcıların ve kuyumcuların ilgisini çekiyor. 8 Eylül Pazartesi sabahında 22 ayar bileziğin alış fiyatı 4.360,52 TL, satış fiyatı ise 4.580,30 TL olarak duyuruldu. Yatırım ve estetik amaçlı kullanılan bu bilezikler, işçilik maliyeti nedeniyle diğer altın türlerine göre daha esnek bir fiyat yapısına sahip.

TAM ALTIN YATIRIMCILARIN GÖZDESİ

Yüksek meblağlı yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği tam altın, 8 Eylül Pazartesi günü itibarıyla 31.158 TL’ye alınırken, satış fiyatı 31.304 TL olarak açıklandı. Uzun vadeli yatırım düşünen bireyler için tam altın, güvenli bir liman olarak algılanıyor ve piyasada ciddi bir alıcı kitlesine sahip.