Altın Fiyatları Yükselmiyor, Yatırımcılar Bekliyor

Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika görünümüne ilişkin ipuçlarını beklemesi nedeniyle yatay bir seyir izliyor. ABD’nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek yıllık Jackson Hole ekonomik sempozyumu bugün ilerleyen saatlerde başlayacak. Spot altın, yüzde 0,1 gerileyerek 3341 dolar/ons seviyesine düştü. Aralık vadeli ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,1 düşüş ile 3384 dolara indi.

POWELL’IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü 21-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak Jackson Hole sempozyumunda ana konuşmayı yapması bekleniyor. Yatırımcılar, Powell’ın işgücü piyasasını destekleyecek adımları mı savunacağını yoksa enflasyon risklerine odaklanmaya devam mı edeceğini dikkatle takip edecek. Singapur merkezli GoldSilver Central’ın genel müdürü Brian Lan, “Altın fiyatlarının önemli ölçüde yükseleceğini düşünmüyoruz ve şu anda konsolide olduklarına inanıyoruz. Faiz oranları biraz düşürülse bile, altın fiyatlarında hafif bir yükseliş görebiliriz ve… 3400 dolar seviyesi mümkün olabilir. Aksi halde fiyatlar konsolide olmaya devam edebilir ya da biraz daha aşağı, 3300 dolara yakın bir seviyeye gerileyebilir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Fed, Aralık ayından bu yana faizleri sabit tutuyor. CME FedWatch aracına göre Eylül ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığı yüzde 85 olarak fiyatlanıyor. Düşük faiz oranı ortamında ve belirsizliğin arttığı dönemlerde altın genellikle daha iyi performans gösteriyor.

ONS VE GRAM ALTINDAKİ SEVİYELER

Ons altın güne 3350 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3339 dolar, en yüksek 3352 dolar seviyelerine ulaştı. Şu anda 3339 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne 4406 liradan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 4392 lira, en yüksek 4411 lira seviyelerini gördü. Şu an 4394 liradan alıcı buluyor.