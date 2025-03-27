Altın Fiyatlarında 27 Mart 2025 Güncellemesi

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor. ABD’nin Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimleri ile Fed’in faiz politikaları hakkındaki beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer artışlara sebep oluyor. Piyasalardaki belirsizlik ise yatırımcıları daha temkinli davranmaya yönlendiriyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

27 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum şöyle: Gram altın, saat 09:17 itibariyle yüzde 0,33 artışla 3030,41 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın, aynı saatte yüzde 0,37 artarak 6003,45 TL’den satılmakta. Yarım altın ise, yine saat 09:17’de yüzde 0,37 artışla 12006,89 TL seviyesine ulaşmış durumda. Tam altın ise, aynı saatte yüzde 0,37 artışla 23976,73 TL’den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Bugün Kapalıçarşı’da gram altın, 3704 TL’den alım satımına başlamışken, 3753 TL’den işlem görüyor. Ayrıca, ONS altın, saat 09:17 itibariyle yüzde 0,20 artarak 3017,93 TL’den işlem görüyor. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının yükselip yükselemeyeceğine dair merak etmeyi artırıyor.