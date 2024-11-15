“Altın Fiyatlarında Ani Düşüş ve Beklentiler”

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANİ DÜŞÜŞ YATIRIMCILARI ŞAŞIRTTI

Altın fiyatları, son zamanlarda yaşanan anlık düşüş ile yatırımcılar için kaygı kaynağı haline geldi. 3 bin lira seviyesinden 2.800’lere gerileyen altın, yatırımcıların portföy tercihlerini sorgulamasına neden oluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın için beklenen gelişmeleri detaylı bir şekilde aktardı. Fiyatlardaki tarihi yükseliş sonrasında gelen bu düşüş, yatırımcıları tedirgin ederken, birçok birey altın konusundaki beklentilerini ciddi şekilde yeniliyor.

KISADI VADDE DÜŞEBİLİR Mİ?

Son haftalarda altın fiyatları, yüzde 5 değer kaybederek 2.800’lerin altına inmeye başladı. Uzmanlar, altın fiyatlarının gelecek dönemdeki seyri hakkında farklı öngörülerde bulunuyor. Bazı uzmanlar, fiyatların kısa vadede daha da düşeceğini ifade ederken, orta ve uzun vadede bir yükseliş gözlemlenebileceğini belirtiyor. Diğer bir grup uzman ise mevcut seviyelerde bir süre daha denge oluşabileceğini dile getiriyor. Bu belirsizlik ortamında, İslam Memiş, fiyatlardaki düşüşlerin yatırımcılar için kaybolmuş bir fırsat olmadığını paylaşıyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN MÜJDELİ HABER

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen yatırımcılar için olumlu tahminlerini paylaştı. Ünlü ekonomist, “Teknik olarak beklediğim seviyelerin daha da aşağısına gerileyen bir ons altın var karşımızda” dedi. Memiş, gram altının şu anki fiyatının 2.970 lira olduğunu belirtirken, “Ben bu fiyattan kesinlikle altın satmam.” diyerek alım yapmanın uygun olduğuna dikkat çekti. “Aralık ayı itibarıyla altın ve gümüş fiyatlarında tekrar yeni bir yükseliş trendi başlayacak” şeklinde öngörülerini ileten Memiş, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

İKİ TÜR YATIRIMCI PROFİLİ

Memiş, yatırımcıları iki kategoriye ayırdı: Yeni TL veya dolar kazanıp altın almak isteyenler ve halihazırda altın ile gümüş bulunduranlar. Özellikle, elinde altın ve gümüş tutan yatırımcılara, bu düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu belirtti. Aralık ayının, altın ve gümüş yatırımcıları için kritik bir zaman dilimi olacağını vurguladı. Memiş’in tahminleri yatırımcılar açısından heyecan uyandırırken, aralık ayı dikkatle bekleniyor. Ancak bu rakamlar ve uzman görüşleri, yalnızca güncel verilere dayanan olası tahminler olduğundan kesin yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmiyor.