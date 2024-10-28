“Altın Fiyatlarında Ciddi Düşüş Yaşanıyor”

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ARTMASI

Jeopolitik risklerin yükselmesi, merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne girmesi ve ABD seçimlerindeki belirsizlik, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Bunun yanı sıra Türkiye ile uluslararası piyasa arasında oluşan kilogram başına 3 bin 500 dolarlık fark, iç piyasada altın talebini olumsuz etkiliyor. Takı altındaki hacim son yılların en düşük seviyelerine düşerken, ihracat tarafı da bu farka bağlı olarak zorluk yaşıyor. Sektör temsilcileri, bu dönemin son yılların en sıkıntılı dönemi olduğunu belirtiyor.

İMALAT VE ATÖLYELERDEKİ SORUNLAR

Yaşanan gelişmelerin imalat ve atölyeleri etkilediği ifade ediliyor. Özellikle Kuyumcukent ve diğer bölgelerdeki atölyeler, uzun bir süre sonra ilk kez 10-15 gün kapatma kararı aldı. Eğer bu durum devam ederse, tamamen kapanma ve işten çıkarmaların gerçekleşebileceği endişeleri artıyor. Yabancıların yanı sıra yerli üreticilerin de Dubai, Mısır ve Irak gibi ülkelerde yerli ortaklarla işbirliği yaparak üretim üslerini yurtdışına taşıdığı öğrenildi.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Haftanın ilk işlem gününde gram altın, yüzde 0,19 değer kaybı ile 3.023,63 TL’den işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL bazında yapılan hesaplamalara göre gram altının fiyatı ise 2.737,12 TL seviyesine geriledi. Saat 19:40 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:

– Gram Altın: Alış: 3.023,21 – Satış: 3.023,63

– 22 Ayar Bilezik: Alış: 2.852,09 – Satış: 2.872,49

– Altın (ONS): Alış: 2.736,73 – Satış: 2.737,12

– Altın ($/kg): Alış: 87.708 – Satış: 87.720

– Altın (Euro/kg): Alış: 94.732 – Satış: 94.745

– Cumhuriyet Altını: Alış: 20.330 – Satış: 20.505

– Yarım Altın: Alış: 10.163 – Satış: 10.287

– Çeyrek Altın: Alış: 5.098 – Satış: 5.147

– Reşat Altını: Alış: 20.362,47 – Satış: 20.537,95

– Kulplu Reşat Altını: Alış: 20.364,69 – Satış: 20.540,20

– 22 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 2.843,65 – Satış: 3.002,46

– 18 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 2.206,94 – Satış: 2.207,25

– 14 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.691,25 – Satış: 2.544,15