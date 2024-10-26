“Altın Fiyatlarında Durağanlık: 26 Ekim Verileri”

ALTIN FİYATLARINDA DURAKLAMA DÖNEMİ

Altın fiyatları, son dönemlerdeki hızlı artışın ardından bir süre durağanlık sergiliyor. Merkez bankalarının uyguladığı politikalar, yaşanan jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın yatırımcıları açısından belirsizlik yaratıyor. Anlık değişimlerle birlikte, hafta başında altın piyasalarında ons fiyatı 2.750 doları geçerek yıl başından bu yana %31’lik bir kazanç sağladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

26 Ekim 2024 Cumartesi günü güncel altın fiyatları şu şekilde: Altın/Ons Fiyatı, Gram Altın Fiyatı, Çeyrek Altın Fiyatı, Yarım Altın Fiyatı, Tam Altın Fiyatı, 22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı, Ata Altın Fiyatı, 22 Ayar Bilezik Fiyatı ve Beşli Altın Fiyatı. Altın fiyatları, son haftaların hareketli süreci ardından bir nefes alırlar gibi gözüküyor. Ancak, küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını etkilemeye devam edecek. Bu sebeple, altın yatırımcılarının piyasaları dikkatle izlemeleri gerekiyor.