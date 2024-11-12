Altın Fiyatlarında Düşüş Yatırımcıları Tedirgin Ediyor!

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ YATIRIMCILARI ENDİŞELENDİRİYOR

Küresel ekonomideki belirsizliklerin artması ve toparlanma sinyallerinin zayıf kalması altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Yatırımcılar, özellikle güvenli liman olarak değerlendirilen altın üzerindeki talep düşüşünün nedenini sorguluyor. Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüş, yatırımcıların endişelerini artırıyor.

YATIRIMCILAR DÜŞÜŞÜN NEREDEN DURACAĞINI BEKLİYOR

Altın yatırımcıları, geçmiş haftalarda fiyatların yükseleceğini beklerken, şimdi düşüşün nerede duracağını düşünmeye başladı. Ekonomik durumun yavaş bir iyileşme göstermesi, enflasyondaki dinamizmin gerilememesi ve faiz indirimlerine rağmen kalıcı bir altın yükselişinin oluşmaması yatırımcıların tedirginliğini artırıyor. ABD seçimlerinin ardından kısa bir süre yükselen altın fiyatları, sonrasında düşüş göstermeye başladı.

KASIM AYINDAKİ KAYIP

Kasım ayına 3049 liradan başlangıç yapan altın, dün 2881 liraya kadar geriledi. Bu durumda, ay başından bu yana yalnızca 12 günde (işlem görmeyen günler de dahil) yüzde 5’in üzerinde kayıp meydana geldi.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın, güne 2622 dolardan başladı ve gün içinde en düşük 2615 dolar, en yüksekse 2627 dolar seviyesini gördü. Şu anda ons altın 2616 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DURUMU

Gram altın ise güne 2894 liradan başladı, gün içerisinde en düşük 2886 lira ve en yüksek 2902 lira seviyesine ulaştı. Böylece gram altın şu an 2890 liradan işlem görmekte. Kapalıçarşı’da gram altın 2991 liradan alınırken 3032 liradan satışa sunuluyor.