Altın Fiyatlarında Düşüş Yatırımcıyı Endişelendirdi

Altın fiyatları, risk algısını değiştirerek düşüş göstermeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarına yön verecek yeni ek gümrük tarifeleri açıklamasının ardından altın bir süre yükselmiş, fakat daha sonrasında hızlı bir düşüş yaşamıştı. Rekor kırdığı günde ons altın, yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. ABD ekonomisinin resesyona girmesi ve yavaşlama tahminleri, diğer ülkelerin ticaretlerinin zorlaşması ve şirketlerin üretim üslerini değiştirme çabaları gibi birçok belirsizlik doları zayıflatırken, euroyu yükseltti. Euro, son on yılın en hızlı artışını gerçekleştirdi. Euro/dolar paritesindeki bu güçlü yükseliş, doların değer kaybetmesine yol açtı ve ons altın üzerinde de gerilemelere neden oldu.

ons altın

Ons altın günü 3114 dolardan açtı. Gün içerisinde en düşük 3087 dolar, en yüksek ise 3116 dolar seviyeleri gözlemlendi. Şu anda ons altın 3102 dolardan işleme giriyor.

gram altın

Gram altın ise 3796 liradan güne başladı. Gün içerisinde en düşük 3767 lira, en yüksek 3814 lira seviyeleri görüldü. Şu anda gram altın 3785 liradan işlem görüyor.

kapalıçarşı’da gram altın

Kapalıçarşı’da gram altın alım fiyatı 3823 lira, satış fiyatı ise 3886 lira olarak belirlenmiş durumda.