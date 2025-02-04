Altın Fiyatlarında Hareketlilik Sürüyor

ALTIN FİYATLARINDA ABD ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları, ABD kaynaklı hareketlerle etkisini sürdürüyor. Son iki haftadır pozitif bir seyir izleyen ve rekorlar kıran altın yatırımcıları, gerilimlerden fayda sağlıyor. Yüksek getiriler elde eden altın alıcılarının dikkatlerini çeken sebep ise ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergileri uygulamasının dünya genelinde yarattığı büyük tepkiler.

ENFLASYON BEKENTİLERİYLE ARTAN GÜMRÜK VERGİLERİ

Donald Trump yönetiminin, ek gümrük vergilerinin ABD’de enflasyonu arttırması bekleniyor. Ticaret savaşlarını bir koz olarak kullanan Trump, bu stratejisine devam ederken, altın fiyatlarının yükselmesine de neden oluyor.

ONS ALTINDA HAREKETLİLİK

Ons altın, güne 2816 dolardan başladı. Gün içerisinde 2812 dolara kadar düşen, ardından 2824 dolara yükselen fiyatlar, şu an 2818 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SEVİYELER

Gram altın ise güne 3258 liradan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 3250 lira, en yüksek 3270 lira seviyeleri görülürken, şu anda 3263 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın alım fiyatı 3237 lira, satış fiyatı ise 3277 lira olarak belirleniyor.