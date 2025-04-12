Altın Fiyatlarında Hızlı Değişimler Yaşandı

Altın fiyatlarında büyük değişimler yaşandı. Son zamanlarda sürekli rekorlar kıran kıymetli maden, küresel ticaret savaşlarının etkileri sonucu önemli bir kayıp yaşadı. Ancak bu kayıp kısa sürdü ve cuma günü, yeni rekorlarla hatırlanan altında hafta sonu kapalı piyasada kuyumcularda alım satım gerçekleştiriliyor.

ALIM SATIM FİYATLARI

Altın piyasasındaki bu hareketlilik ve yaşanan değişiklikler sonrasında kuyumcularda gram altın 3957 liradan alınırken, 4036 liradan satılıyor. Has altın 3977 liradan alım görürken, satış fiyatı 4024 lira olarak belirleniyor. Yeni çeyrek altın 6484 liradan alınırken, 6597 liradan satılmakta. Eski çeyrek altın ise 6456 liradan alınırken, 6564 liradan satılıyor.

YARIM VE TAM ALTIN

Yeni yarım altın 12 bin 968 liradan alınıp, 13 bin 189 liradan satılıyor. Eski yarım altın alım fiyatı 12 bin 928 lira iken, satış fiyatı 13 bin 129 lira olarak belirlenmiş. Yeni tam altın 25 bin 856 liradan alınırken, 26 bin 238 liradan satılıyor. Eski tam altın ise 25 bin 657 liradan alınıp, 26 bin 57 liradan satılmakta.