Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş!

ALTIN YATIRIMLARINDA YENİ ZİRVE

Altın, ABD’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde yatırımcıların güvenli liman arayışının artmasıyla yeni bir zirveye ulaştı. Yatırımcılar, Federal Reserve’in faiz politikası hakkında ipuçları elde etmek amacıyla bu hafta açıklanacak ekonomik verileri dikkatle takip ediyor.

SPOT PİYASADA REKOR FİYATLAR

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2784,96 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Saat 09.00 itibarıyla ise ons altının fiyatı 2781,55 dolardan işlem görüyor. Ons altındaki bu artışla birlikte gram altın da yeni bir zirveye ulaşmış durumda. Spot piyasada gram altın fiyatı 3069,9 TL’ye çıkarak rekor kırarken, bir gram altın 3066,7 Türk lirasından alıcı buluyor.

CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altınının fiyatı 21065 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 5122 TL’ye satılıyor. Altındaki bu fiyat artışları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.