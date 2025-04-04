Altın Fiyatlarında Son Durum ve Etkiler

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların sürmesine neden oluyor. Özellikle ABD’nin Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikleri ve Fed’in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara yol açarken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli bir tutum sergilemeye itiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

4 Nisan 2025 Cuma itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar. Gram altın saat 13:16 itibarıyla yüzde -0,34 değer kaybıyla 3785,90 TL’den işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın saat 13:16 itibarıyla yüzde -0,44 azalarak 6157,32 TL’den işlem görüyor. Yarım altın saat 13:16 itibarıyla yüzde -0,44 azalarak 12314,64 TL’den satılıyor. Tam altın ise saat 13:16 itibarıyla yüzde -0,44 değer kaybıyla 24591,28 TL’den işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI

ONS altın, saat 13:16 itibarıyla yüzde -0,52 azalarak 3097,97 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın 3850 TL’den alınırken, 3893 TL’den satılıyor.