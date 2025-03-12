Altın Fiyatlarında Trump Sonrası Değişim

TRUMP’IN GELİŞİ VE DENGELERİN DEĞİŞİMİ

ABD ekonomisine yönelik enflasyonist baskıların artması ve resesyon beklentileri, piyasalarda dengelerin değişmeye başlamasına yol açıyor. ABD ekonomisinin küresel ölçekteki etkisi nedeniyle fiyatlamalar hızla değişim gösteriyor. Başkan Donald Trump’ın keyfiyete bağlı ek gümrük vergileri uygulama kararı, piyasalarda olumsuz bir etki yaratıyor. Bu belirsizlik ortamında altın fiyatları yön bulmaya çalışıyor.

ONS ALTINDAKİ HAREKETLENME

Ons altın yeni güne 2916 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 2910 dolar ve en yüksek 2919 dolar seviyeleri kaydedildi. Ons altının tarihi zirvesi ise 2956 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat değişimleri, piyasalardaki belirsizliğin artmasıyla dikkat çekiyor.

GRAM ALTINDAKİ DEĞİŞİMLER

Gram altın, güne 3430 liradan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 3425 lira ve en yüksek 3436 lira seviyeleri görüldü. Gram altının tarihi zirvesi ise 3480 lira olarak kaydedildi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların ve altına olan ilginin artmasına işaret ediyor.