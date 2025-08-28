Altın Fiyatlarında Yeni Rekor

ALTIN PİYASASINDAKİ YÜKSELİŞ

28 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcılar altın fiyatlarını merakla araştırıyor. Altın piyasasında dikkat çekici bir yükseliş söz konusu. Gram altın fiyatı gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da yükseliş gösteriyor. Gün içinde yüzde 0,3’lük artışla 3 bin 400 dolar seviyesini aşan ons altın, 3 bin 406 dolara yükselerek 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek değerini gördü.

28 AĞUSTOS 2025 ALTIN FİYATLARI

Canlı takip ekranı üzerinden güncel altın fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Gram altın fiyatı alış: 4.494,1380 TL, satış: 4.494,5600 TL

Altın/ons dolar fiyatı alış: 3.400,73 USD, satış: 3.401,43 USD

Çeyrek altın fiyatı alış: 7.190,6200 TL, satış: 7.348,6100 TL

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 28.762,4800 TL, satış: 29.304,5300 TL

Tam altın fiyatı alış: 29.149,00 TL, satış: 29.318,00 TL

Yarım altın fiyatı alış: 14.332,99 TL, satış: 14.693,99 TL

Ziynet altını fiyatı alış: 28.755,83 TL, satış: 29.298,10 TL

Ata altın fiyatı alış: 29.629,16 TL, satış: 30.368,77 TL

14 ayar bilezik gramı fiyatı alış: 2.451,29 TL, satış: 3.425,36 TL.