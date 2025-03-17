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Altın Fiyatlarında Yeni Rekor Beklentisi

YATIRIMCILARIN GÜVENLİ LİMANI ALTIN

Yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilen altın, dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta 3 bin dolarlık bir rekor tazeleyen ons altın, bu hafta da yeni rekor beklentisi içerisinde olan yatırımcılar için bir bekleyiş süreci başlattı. Haftanın ilk gününde ons altın 2 bin 988 liradan işlem görürken, gram altın 3 bin 521 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTINDA GÜN İÇİ HAREKETLİLİK

Gram altın, güne 3 bin 516 liradan başlayarak gün içinde en düşük 3 bin 516 lira, en yüksek ise 3 bin 529 lira seviyeleriyle hareket etti. Şu anda 3 bin 521 liradan işlem gören gram altın, Kapalıçarşı’da 3 bin 528 liradan alınıyor, 3 bin 564 liradan satılıyor. Ons altın ise güne 2 bin 984 dolardan başladı ve gün içerisinde 2 bin 983 dolar seviyesini en düşük, 2 bin 994 doları ise en yüksek olarak gördü. Şu anda ons altın 2 bin 988 dolardan işlem görmekte.

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