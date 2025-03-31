Ekonomi

Altın Fiyatlarında Yeni Rekor Seviyesi

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ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Altın fiyatları, küresel ticaret savaşları endişeleri nedeniyle tarihi bir zirveye ulaştı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın, 3 bin 110 doları geçerek rekor kırdı. Yılbaşından bu yana altın fiyatları yüzde 18 artış gösterdi. ABD’de Donald Trump’ın karşılıklı tarifeleri 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ayrıca, bazı sektörlerin vergi düzenlemelerinden muaf tutulabileceği yönünde haberler yer alıyor.

TRUMP’TAN TEHDİTLER

Başkan Trump, Rusya’nın Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını engellemesi durumunda, Rus petrolüne yüzde 25-50 oranında ikincil gümrük vergisi getireceği konusunda uyarıda bulundu. İran konusundaki durumu ise nükleer bir anlaşmaya varamaması halinde ek gümrük vergileri ve bombardıman ile tehdit etti. Bunun yanında, ABD’den gelen ekonomik veriler de güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı.

PCE VERİLERİ ÜZERİNE SATIŞLAR YARATTI

Fed’in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, şubat ayında beklentilerin üstünde bir artış gösterdi. Cuma günü açıklanan veriler; çekirdek PCE’nin aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 2,8 oranında yükseldiğini ortaya koydu. Bunun ardından, ABD borsalarında başta olmak üzere riskli varlıklarda satışlar hızlandı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu yıl iki faiz indirimi beklentilerine yönelik güvenin azaldığını ifade etti. Ayrıca, Goldman Sachs geçen hafta altın fiyatları için olan tahminini 3 bin 300 dolara çıkardı.

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