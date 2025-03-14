Altın Fiyatlarında Yeni Zirveler Görüldü

ONS ALTINDA YENİ REKOR SEVİYELER

Ons altın, 3 bin dolar seviyesini geçerek yeni bir zirve gördü, gram altın ise 3 bin 500 TL’yi aştı. Uzmanlar, bu yükselişin devam edeceğini öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük vergisi politikaları, küresel ekonomideki belirsizlikler ve ABD’den gelen düşük enflasyon verisi, altına olan talebi artıran unsurlar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre, ons altın yıl içerisinde 3 bin 200 dolar seviyelerine kadar yükselebilir.

ALTIN YÜKSELİŞİ HIZLANIYOR

Altındaki artış hakkında bilgi veren Kuyumcu Nasri Amcalar, “Dün açıklanan ABD enflasyon verisi beklenenden düşük geldiği için ons altında yukarı yönlü hareket yaşandı. Hatta ons altın tarihi zirveyi görerek 2 bin 990 dolara kadar yükseldi. Bu durum gram altında yeni bir rekor oluşmasına sebep oldu. Dün gram altın 3 bin 460 TL civarındayken, şu an 3 bin 560 TL’den işlem görüyor. Bu yükselişlerin önümüzdeki günlerde devam etmesini bekliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece ve ABD Başkanı Trump’ın AB ülkelerine uygulayacağı ek gümrük tarifelerinin etkisi ile altın fiyatlarında yukarı yönlü revizyonlar bekliyoruz” şeklinde konuştu.

YATIRIMLIK ALTINA TALEP ARTMAKTA

Altındaki talebin genellikle yatırım amaçlı altınlara yöneldiğini ifade eden Amcalar, “Mücevher altına değil, yatırım amaçlı altına daha fazla talep var. İşçiliksiz takılar daha avantajlı olduğu için talep bu yönde yoğunlaşıyor. Güncel fiyatlara bakacak olursak; gram altın 3 bin 560 TL, çeyrek altın 5 bin 800 TL, yarım altın 11 bin 600 TL ve tam altın 23 bin TL’den işlem görmekte. Ons altının yıl içinde 3 bin 200 doları geçeceğini öngörüyoruz” dedi.

KESME ALTIN ALIMINA DİKKAT EDİN

Kesme altınlarla ilgili de açıklama yapan Amcalar, “Bazı kesme altınların üzerinde damga ya da markanın olmaması durumunda, bu tür altınların alım ve satımının yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Altının üzerinde damgası ya da mühürü olmalıdır. Bu tür altınların satılması doğru değil. Mühür, altının garantisini sağlar. Vatandaşların alırken kesinlikle baktıkları firmanın isminin ve 995 damgasının olmasına dikkat etmeleri gerektiğini söylemekteyiz. Kesme altın, plaka olarak kesildiği için tek seferde ayarlamak zordur. Küçük parçaların önüne geçmek için bir önlem alınabilir” dedi.