Altın Fiyatlarında Yeniden Yükseliş Başladı

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz haftada yaşanan sert fiyat düşüşünün ardından, altın değerleri küresel piyasalar üzerinde yeniden tırmanışa geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergisi adımları ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin artması, yatırımcıların güvenli liman gördüğü altına yönelmesine neden oldu. Singapur piyasasında gerçekleşen işlemlerde spot altın, yüzde 0,4 oranında bir artış sergileyerek ons başına 2.870,26 dolara ulaşarak dikkat çekmeyi başardı.

TRUMP’IN VERGİ PLANLARI EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Trump’ın Kanada ve Meksika’ya uygulamayı planladığı yüzde 25 oranındaki ithalat vergisi ve Çin için tarifeleri iki katına çıkarma ihtimali, küresel ekonomi üzerinde dalgalanmalara sebep oldu. Bu adımların ABD ekonomisinde yavaşlamaya yol açabileceği endişesi, altına olan talebi artırdı. Belirsiz ortamda yatırımcılar, riskleri azaltmak amacıyla altına yöneliyor.