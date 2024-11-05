Altın Fiyatlarında Yükseliş Eğilimi Belirginleşiyor

ALTININ GRAM FİYATINDA YÜKSELİŞ

Altının gram fiyatı, güne artışla giriş yaptı ve saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 3 bin 27 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 110 lira, Cumhuriyet altını ise 20 bin 360 lira seviyesinden satılıyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 23 liradan kapatmıştı.

ons altın fiyatlarının artışı

Altının ons fiyatı, şu anda önceki kapanışına göre yüzde 0,1’lik bir artışla 2 bin 740 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyir gözlemlendiğini ifade ediyor. Anket sonuçlarının birbirine yakın olduğunu ve siyasi belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtiyorlar. Bugün ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri dünya genelinde dikkatle takip ediliyor. Son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump’ın oyu eşit seviyede, her ikisinin de yüzde 48,5 civarında olduğu görülmekte.

faiz indirimi beklentileri

Yatırımcıların seçim öncesinde risk almayı tercih etmediğini vurgulayan analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu perşembe açıklayacağı faiz kararının piyasalar üzerinde etkili olacağına inanıyor. Fed’in bu hafta 25 baz puanlık bir indirimle politika faizini 4,50-4,75 aralığına çekmesi öngörülüyor. Ayrıca, para piyasalarında Fed’in Aralık ayında bir diğer 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı da yüzde 82 olarak fiyatlanıyor.