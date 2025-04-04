Altın Fiyatlarındaki Dalgalanmalar Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Son zamanlarda altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, yatırımcılar için dikkatle izleniyor. Yeni yılın başlangıcında rekor fiyatlarla gündemde kalan altın, zirve sonrası bir düşüş sürecine girmeye başladı. Ticaret savaşlarındaki yeni vergilerin açıklanmasıyla beraber altın fiyatları, risk algısını tersine çevirerek düşüşe geçti.

ABD EKONOMİSİ VE AVRO ZIRVESİ

ABD ekonomisinde artan resesyon ve enflasyon kaygıları, doların değer kaybetmesine neden oluyor. Bu durum, euro’nun büyük bir sıçrama ile son 10 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasını sağladı. Büyük dalgalanmaların ardından, altın fiyatlarındaki son gelişmeler ise şöyle:

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN FİYATLARI

Gram altın yeni güne 3796 liradan başlarken, gün içerisinde en düşük 3767 lirayı, en yüksek ise 3814 lirayı gördü. Şu anda 3785 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın 3823 liradan alınırken, 3886 liradan satılıyor. Ons altın ise 3114 dolardan güne başladı, gün içinde en düşük 3087 dolar ve en yüksek 3116 doları gördü. Şu an 3102 dolardan işlem geçmekte.