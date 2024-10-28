Altın Fiyatlarındaki Düşüş Ve Etkileri

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ARTMA SINIRLARI

Jeopolitik risklerin yükselmesi, merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne girmesi ve ABD seçimlerindeki belirsizlik, altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkarıyor. Bunun yanı sıra Türkiye ile uluslararası piyasa arasında oluşan kilogram başına 3 bin 500 dolarlık fark, iç piyasada altın talebini olumsuz yönde etkiliyor. Takı altındaki hacim, son yılların en düşük seviyelerine düşerken, ihracat da uluslararası piyasa ile oluşan farktan olumsuz etkileniyor. Sektör temsilcileri, bu dönemlerin son yılların en sıkıntılı yılları olduğunu belirtiyor. Yaşanan gelişmelerin imalat ve atölyeleri etkilemeye başladığı vurgulanırken, Kuyumcukent ve diğer bölgelerdeki atölyeler, uzun bir süre sonra ilk kez 10-15 gün kapatma kararı alıyor. Eğer bu durum devam ederse, tamamen kapanma ve işten çıkarmaların yaşanabileceğinden endişe ediliyor. Hem yabancıların hem de yerli üreticilerin, Dubai, Mısır ve Irak gibi bölgelerde yerli ortaklarla iş birliği yaparak yurtdışına üretim üslerini taşıdığı öğreniliyor.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Haftanın ilk işlem gününde grama altın, yüzde 0,19 değer kaybı ile 3.023,63 TL’den işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL bazında yapılan hesaplamalara göre gram altın 2.737,12 TL seviyesine geriliyor. Saat 19:40 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

– Gram Altın

– Alış: 3.023,21

– Satış: 3.023,63

– 22 Ayar Bilezik

– Alış: 2.852,09

– Satış: 2.872,49

– Altın (ONS)

– Alış: 2.736,73

– Satış: 2.737,12

– Altın ($/kg)

– Alış: 87.708

– Satış: 87.720

– Altın (Euro/kg)

– Alış: 94.732

– Satış: 94.745

– Cumhuriyet Altını

– Alış: 20.330

– Satış: 20.505

– Yarım Altın

– Alış: 10.163

– Satış: 10.287

– Çeyrek Altın

– Alış: 5.098

– Satış: 5.147

– Reşat Altını

– Alış: 20.362,47

– Satış: 20.537,95

– Kulplu Reşat Altını

– Alış: 20.364,69

– Satış: 20.540,20

– 22 Ayar Altın TL/Gr

– Alış: 2.843,65

– Satış: 3.002,46

– 18 Ayar Altın TL/Gr

– Alış: 2.206,94

– Satış: 2.207,25

– 14 Ayar Altın TL/Gr

– Alış: 1.691,25

– Satış: 2.544,15