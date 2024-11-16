Altın Fiyatlarındaki Düşüş Yatırım Fırsatı mı?

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK YATIRIMCILARI ŞAŞIRTIYOR

ABD seçimlerinin ardından altın fiyatlarında meydana gelen değişiklikler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzun bir süre yükseliş eğiliminde olan altın, son zamanlarda yaşanan düşüşle birlikte alım fırsatlarının doğup doğmadığına dair sorular gündemde. Ekonomist Hikmet Baydar, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Baydar, altın fiyatlarının dalgalanmasının pek çok sebebe dayandığını vurguladı.

ABD SEÇİMLERİ VE KÜRESEL EKONOMİ ETKİSİ

Hikmet Baydar, altın fiyatlarındaki düşüşü etkileyen unsurlar arasında “ABD seçimleri, küresel ekonomideki belirsizlikler ve faiz oranlarındaki artışlar” bulunduğunu ifade etti. Ancak bu durumun sürekli olacağını söylemenin zor olduğunu belirtti. Baydar, altının hala güvenli bir liman olduğu ve uzun vadede değerinin artmaya devam edebileceğini belirtti. Milliyet’e yaptığı açıklamada, Trump’ın uygulayacağı gümrük vergilerinin ABD’de enflasyonu artırabileceğine dikkat çekerek, Fed’den beklenen faiz indiriminin gelmeme ihtimalinin de bulunduğunu vurguladı.

ONS VE GRAM ALTIN İÇİNLİ TAHMİNLER

Baydar, altın fiyatlarıyla ilgili çeşitli tahminlerde bulundu. Ons altının gelecek hafta tepki vereceğini söyleyen Baydar, “cuma günü ciddi şekilde sıkışık sinyal veren ons altın, gelecek hafta için tepki yükselişi sinyalleri vermekte” ifadesini kullandı. 2650 dolar seviyesine kadar bir tepki verildiğinde, teknik olarak yönün yukarı döneceğini belirtti. Gram altın için de yukarı yönlü bir ivme olup olmadığını değerlendirerek, ons altındaki değişimlerin gram altını da etkileyeceğini aktardı.

Baydar, ons altında beklenen tepki alımı ile gramda 2920 lira seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti. “Bu seviyelere geldiğinde tekrar teknik olarak orta vadeli yukarı sinyalleri gelecektir” diyen Baydar, gram altında güçlü destek seviyesinin 2769 lira olduğunu belirtmesine rağmen sert düşüşler beklemediğini söyledi. Ayrıca, ABD borçlanma konusuyla ilgili haberlerin altın fiyatlarını hızla yukarı itebileceğini de ekledi.

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