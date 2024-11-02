Altın Fiyatlarındaki Güncel Değişiklikler Nedir?

DÜĞÜN SEZONU HEDİYELİKLERİ VE ALTIN FİYATLARI

Düğün sezonunun vazgeçilmez hediyeliklerinden olan gram altın ve çeyrek altın fiyatları, alıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da herkesi meraklandırıyor. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar ve altın almak isteyen herkesin gündeminde. “Altın yükseliyor mu, düşüyor mu?” sorusu sıklıkla sorulurken, anlık fiyat değişiklikleri de güncel takip ediliyor. Altın piyasası hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, kapalıçarşı ve kuyumcu ücretlerini öğrenmek için interneti kullanıyor.

2 KASIM 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları, 2 Kasım 2024 itibarıyla güncellenmeye devam ediyor. Çeyrek altın, yatırımcılar tarafından ilgi gören bir seçenek olup, alış fiyatı 5.060,00 TL, satış fiyatı ise 5.118,00 TL olarak belirlenmiş. Cumhuriyet altını, güvenli bir liman olarak tercih edildiği için, alış fiyatı 20.179,00 TL, satış fiyatı ise 20.387,00 TL. Tam altının güncel alış fiyatı 20.115,98 TL, satış fiyatı ise 20.791,24 TL. Gram altın, alış fiyatı 3.017,79 TL, satış fiyatı ise 3.018,45 TL olarak güncellenmiştir. Yarım altının alış fiyatı ise 10.089,00 TL, satış fiyatı 10.229,00 TL olmuştur.