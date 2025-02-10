Altın Fiyatlarının Yükselişi Sürüyor

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Hızla yükselmeye devam eden altın fiyatları, bugün de rekor seviyelere yaklaşıyor. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasını bekliyor. Trump’la birlikte ticaret savaşlarının başlaması ve jeopolitik gelişmeler, para piyasalarında önemli değişikliklere neden oluyor. Son günlerde değerli metal altın, sürekli olarak rekor kırmaya başladı.

DOLAR VE FAİZLER ÜZERİNDE ETKİ

Doların güç kazanmasıyla birlikte ABD Merkez Bankası Fed, faiz indirimlerini yavaşlatarak piyasalardaki etkisini artırıyor. Uzmanlar, yüksek enflasyon ve yüksek faiz döneminde altının güvenli liman olarak kabul edilmeye devam ettiğini belirtiyor ve yükselişin süreceğini öngörüyor. Bugün ons altın, 2859 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük 2855 dolar, en yüksek ise 2876 dolar seviyeleri kaydedildi.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Gram altın da güne 3308 liradan başladı. Bugünkü işlemlerde en düşük 3304 lira, en yüksek ise 3330 lira seviyeleri görüldü ve şimdiki fiyat 3328 lira olarak belirlendi. Kapalıçarşı’da gram altın alım fiyatı 3354 lira iken, satış fiyatı 3388 lira olarak kaydedildi.