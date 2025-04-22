Altın Gram Fiyatı Yükseldi, 4.280 Lira

ALTIN FİYATLARINDA GÜN BAŞLANGICI

Altının gram fiyatı, güne yukarı yönlü bir trendle başlıyor ve 4 bin 280 lira seviyesinde işlem görüyor. Önceki gün, ons fiyatındaki artışa bağlı olarak değer kazanan altının gramı, günü yüzde 3,6’lık bir yükselişle 4 bin 208 liradan kapatmıştı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09:45 itibarıyla yüzde 1,74 artışla 4 bin 280 lira seviyesine ulaşmış durumda. Çeyrek altın 7 bin 80 lira, Cumhuriyet altını ise 28 bin 200 liradan satılıyor.

ONS FİYATI REKOR KIRDI

Altının ons fiyatı, bugün 3 bin 500 dolarlık eşiği test ederek yeni bir rekor tazeledi. Şu anki seviyeleri itibarıyla, bir önceki kapanışına göre yüzde 5 artarak 3 bin 485 dolardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik artırılmış eleştirileri ve ülkenin ticaret politikalarındaki belirsizlikler, güvenli liman talebini destekliyor.

TİCARET POLİTİKALARI ETKİLİ OLUYOR

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikalarındaki belirsizlikler sürerken, Fed ve Trump arasında potansiyel bir uyumsuzluk olduğu yönünde endişeler var. Trump, Truth Social sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Powell’ın faiz oranlarında “önleyici indirimler” yapılması gerekliliğini belirtmişti. Geçen hafta da Powell’ı, faiz oranını düşürme konusunda “geç kalmakla” eleştirdi. Trump, Powell’dan memnun olmadığını kaydederek, gerekli görülmesi halinde Powell’ın hemen görevden ayrılabileceğini ifade etti.

DOLARIN DEĞERİ ETKİLENİYOR

Trump’ın Powell’a yönelik artan eleştirileri, Bankanın bağımsızlığı konusunda endişeler doğuruyor. Bu durum, doların değer kaybetmesine yol açıyor. Analistler, Trump’ın Powell’a yönelik söylemlerinin ABD’de mevcut tarife politikası nedeniyle azalan yatırımcı güvenini daha da kırabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, hükümet ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasanın yönü üzerinde belirleyici olacağı belirtiliyor. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi takip edilirken, yurt dışında ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi’nde ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşma izlenecek. Teknik açıdan değerlendirildiğinde, altının ons fiyatında 3 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 430 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu kaydediliyor.