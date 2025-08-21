Altın, Güvenilir Yatırım Aracı Olmaya Devam Ediyor

ALTININ GÜCÜ ARTARKEN BİRLİK DEĞİŞİYOR

Küresel piyasalarda altın, tarih boyunca olduğu gibi bugün de en güvenilir yatırım aracı olma özelliğini koruyor. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, dünya gündemindeki siyasi gelişmeler ve ekonomik dalgalanmaları değerlendirerek, “Belirsizlik büyüdükçe altının gücü artıyor” dedi. Başkan Kitiş, dünyadaki son gelişmeleri yorumladı ve Trump ile Putin arasında gerçekleşen kritik görüşmenin umut verici görünmesine rağmen belirsizliklerle sona erdiğini vurguladı. Kitiş, “Avrupa ve Ukrayna sürecin dışında kalan aktörler gibi görünüyor. Bu da küresel güç dengelerinin yeniden yazıldığını gösteriyor. Trump çok radikal kararları bir anda alabilen bir lider. Bu da gündemi aniden değiştirebilir ve küresel piyasaları altüst edebilir” şeklinde ifade etti.

GÜNEY KAFKASYA’DA ABD ETKİSİ

Kitiş, ABD’nin Güney Kafkasya’daki hamlelerinin Moskova’da rahatsızlık yarattığını belirtti. İran’ın ise bu duruma etkili bir karşılık verecek durumda olmadığını aktardı. “Küresel dengeler yeniden kurulurken Güney Kafkasya’da ABD’nin etkinlik kazanma hamleleri ciddi tedirginlik oluşturuyor. Rusya, bu bölgenin ‘yeni yumuşak karnı’ haline gelmesini asla istemeyecek. İran, bu gelişmelerden rahatsız olsa da mevcut şartlarda etkili bir karşı adım atabilecek güçten yoksun” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gazze’deki olumsuz koşulları değerlendirerek, “Tüm bu karmaşa içinde tablo nettir, belirsizlik büyüdükçe altının gücü artıyor; gerçek toparlanma ancak dağınıklık çözüldüğünde mümkün olacak” dedi.

DÖVİZ KURLARI VE ALTIN TALEBİ

İç piyasada döviz kurlarının sessiz ama istikrarlı bir şekilde yükseldiğini, bunun ekonomiye yeni baskılar getirdiğini belirten Kitiş, yaz aylarındaki altın talebinin mevsimsel harcamalardan kaynaklandığını açıkladı. Hindistan başta olmak üzere Asya’da fiyatlardaki gerilemelerin fiziki talebi artırdığına dikkat çeken Kitiş, bunun küresel altın piyasasında dengeleri hareketlendirdiğini ifade etti. Ayrıca, uluslararası kuruluşların altının 2026’nın ilk çeyreğinde 4 bin dolar seviyesine ulaşacağına dair tahminlerini hatırlatan Kitiş, İsviçre’deki altın ihracatına yönelik vergi tartışmalarına da atıfta bulunarak, “Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının rezerv politikaları bu yükselişi destekliyor. Bu tür politik hamleler küresel altın ticaretini doğrudan etkiler” dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMI

Kitiş, altının en önemli yatırım aracı olma özelliğini hala koruduğunu ve gümüşün halen ucuz fiyatlandığını belirtti. Gümüşün yatırım portföylerinde kesinlikle yer alması gerektiğini ifade eden Kitiş, “Bugün her şey belirsiz ve dağınık. Durağanlık aldatıcıdır; çünkü küresel siyasi ve ekonomik sistem tam olarak dağılmadan gerçek bir toparlanma başlamayacaktır. Bu nedenle altın en önemli yatırım aracı olma özelliğini hala koruyor ve daha da güçlendiriyor” diye konuştu. Kitiş, dünya siyasetinde radikal kararların, ekonomide sessiz ama derin dalgalanmaların ve piyasalarda belirsizliğin hakim olduğu bir dönemden geçildiğini vurguladı. Son olarak, “Bu dağınıklık çözülmeden kalıcı bir toparlanma mümkün görünmüyor. Ancak tam da bu noktada altın, tarih boyunca olduğu gibi güveni temsil eden tek evrensel değer olarak öne çıkıyor” şeklinde sözlerini tamamladı.