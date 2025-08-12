Altın Güvenli Liman Olmaya Devam Edecek

ALTIN FİYATLARI HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, son dönemde değişkenlik gösteren altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çakmakçı, “Altın her zaman güvenli liman olmaya devam edecek. Vatandaş hiçbir zaman panik yapmasın. Altın uzun vadede yatırım aracıdır” şeklinde konuştu. Yatırımcılara altının her zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu aktaran Çakmakçı, halkın günübirlik ticaret düşüncesiyle hareket etme eğiliminde olduğunu belirtti.

YATIRIM TIGRACILARINA UYARILAR

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı, yatırım araçlarında, örneğin arsa ve tarla gibi seçeneklerde bile vatandaşın iki yıl öncesinden hesap yaparken, altın alımında “bugün alayım yarın para kazanayım” düşüncesinin hakim olduğunu dile getirdi. Çakmakçı, uyarılarına devam edeceğini vurguladı ve alta karşı olan güveni pekiştirerek, “Altın her zaman güvenli liman olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Tüm dünya ülkelerindeki yüksek enflasyon döneminde faizlerin yükseldiğini belirterek, faizlerin düşmeye başlamasıyla yatırımcıların altına yöneleceğini düşündüğünü söyledi. Altının gram fiyatının yıl sonunda 5,5 ile 6 bin lira arasında olabileceğini öngördü ve “Zaten dünya ekonomileri ortada” dedi.

PANİK YAPMAMAK GEREKEN BİR DURUM

Çakmakçı, devam eden Rusya-Ukrayna, Filistin-İsrail ve İsrail-İran savaşlarının altının güvenli bir liman olmasına neden olduğunu belirtirken, “Yatırımcıya her zaman altını öneriyoruz” dedi. Altının cazibesinin fiyat dalgalanmalarına dayandığını ifade eden Çakmakçı, “Altın her zaman yükselmez bazen düşüşler de olacak ama altın bir iki ay 4 binli seviyelerde olabiliyor, diğer aylarda ise 4 bin 500 seviyesine çıkabiliyor. Altın yatar fakat sonradan bir anda yükselişe geçebilir. Vatandaş hiçbir zaman panik yapmasın. Altın uzun vadede yatırım aracıdır” şeklinde konuştu. Ayrıca, günlük olarak altının 54 defa fiyat değiştirdiğini hatırlatarak, panik yapmaya gerek olmadığını vurguladı. “Altın uzun vadede hiçbir şekilde zarar ettirmez” ifadelerini kullandı.