Altın Hırsızlığı Ve Tutuklamalar Başladı

ALTIN HIRSIZLIĞI İDDİALARI

İddiaya göre, R.Ö. ve Ü.Ö. çifti bugüne kadar yaklaşık 8 kilo altını muhafaza amacıyla kasalara bıraktı. 11 Ekim’de Bolvadin’e geldiklerinde, altınlardan bir kısmını almak istediler. Kasa odasına inen R.Ö., altınların yetersiz olduğunu görünce yetkilileri çağırdı. Yapılan kontroller sonucu kasalardan birinin boş olduğu belirlendi. Bunun üzerine R.Ö., avukatıyla birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine banka şubesine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kasada, aile üyeleriyle birlikte birçok kişinin parmak izinin bulunduğu tespit edildi. Bu gelişmeler sonrasında savcılık, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İKİNCİ ŞİKAYETİN GELİŞİMİ

Aynı bankada kiralık kasası bulunan S.F.K. de 24 Ekim’de emniyete gelerek, kiralık kasasında bulunan 14 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyalarının çalındığını belirterek şikayette bulundu. Polis, iki şikayet üzerine banka içindeki kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından M.A.K. ve banka görevlileri Ş.B. (49) ile V.E.D. (29) gözaltına alındı. Kasaları açtığı belirtilen çilingir ise ifadesine başvuruldu. S.F.K.’nin kaybolan 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerini, haziranda emekli olan bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K.’nin çaldığı belirlendi. M.A.K., ‘Nitelikli hırsızlık’ suçlamasıyla tutuklanırken, Ş.B. ve V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.