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Ekonomi

Altın Kilogram Fiyatı 2,9 Milyon Lira

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ALTIN PİYASASINDAKİ SON DURUM

Altın piyasasında kapanış fiyatları ve ön planda olan firmalar açıklandı. Standart altının kilogram fiyatı bir gün önce 3 milyon 10 bin lira olarak belirlenmişti. Bugün ise standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 860 bin lira ve en yüksek 3 milyon 11 bin lira değerlerine ulaştı.

KAPANIŞ FİYATI VE AZALMA RAKAMLARI

Gün sonunda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,7 azalışla 2 milyon 900 bin lira seviyesine geriledi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 3 milyar 488 milyon 11 bin 934,66 lira, işlem miktarı ise 1.194,28 kilogram olarak kaydedildi.

TÜM METALLERDEKİ İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 3 milyar 608 milyon 604 bin 41,68 lira düzeyinde oldu. Bu rakam, metal piyasasında hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

İŞLEM YAPAN KURUMLARIN SIRALAMASI

Altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Garanti BBVA, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler bulunuyor. Bu firmalar, piyasa içerisindeki aktif rolleriyle dikkat çekiyor.

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