Ekonomi

Altın Kilogram Fiyatı 4 Milyon 285 Bin

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STANDART ALTIN KILOGRAM FİYATI ARTIYOR

Standart altının kilogram fiyatı, önceki gün 4 milyon 218 bin liradan kapanmıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 285 bin liraya yükseliyor. Altın piyasasında görülen en düşük fiyat 4 milyon 240 bin lira, en yüksek fiyat ise 4 milyon 285 bin lira olarak kaydediliyor. Günün sonunda standart altın fiyatı yüzde 1,6 artış göstererek 4 milyon 285 bin lira oluyor.

İŞLEM HACMİ VE MİKTARI

KMKTP’de altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 11 milyon 263 bin 28,2 lira seviyesine ulaşıyor. İşlem miktarı ise 237,80 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 261 milyon 551 bin 162,98 lira olarak gerçekleşiyor.

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