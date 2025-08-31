Haberler

Altın Kiraz Güreşleri’nde Ali İhsan Başpehlivan

BAŞPEHLİVANLIK KAZANILDI

Antalya’da bu yıl 34’üncüsü gerçekleştirilen Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri’nde başpehlivanlığı Ali İhsan Batmaz elde etti. Korkuteli Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, Yüzüncüyıl Atatürk Stadı’nda gerçeğe dönüştü. Güreşçiler, çok zor bir mücadele gerçekleştirdi.

HEYECAN DOLU MÜCADELELER

Başpehlivanlık yarı finalinde Ali Gürbüz, İsmail Balaban’ı yendi. Ali İhsan Batmaz ise Mehmet Yeşil Yeşil’i geçerek finale yükseldi. Finalde Ali İhsan Batmaz, Ali Gürbüz’ü yenerek başpehlivanlık unvanını kazanmayı başardı. Ayrıca Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ağası Sabri Güler oldu.

Battalgazi’de Silahlı Kavga, 3 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı çatışma ile sonuçlandı. Saldırıda üç kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Bafra’da 3 Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Bafra'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında üç kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

