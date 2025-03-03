Haberler

Altın Kollu Adam James Harrison Vefat Etti

altin-kollu-adam-james-harrison-vefat-etti

ALTIN KOLLU ADAM’IN HAYATI

Avustralya’da yaşamı süresince toplamda 1173 kez bağışta bulunan ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtaran ‘Altın Kollu Adam’ lakaplı James Harrison, 88 yaşında yaşamını yitirdi. 9 News’in haberine göre, Avustralya Kızılhaç Komitesi, Harrison’ın 17 Şubat’ta huzurevinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

TANIK OLDUĞU İLK KAN BAĞIŞI

James Harrison, 18 yaşında ilk kez 1954 yılında kan vermeye başladı. Yaşamı boyunca yaptığı 1173 bağışla birlikte, plazmasından elde edilen “Anti-D” olarak bilinen kan uyuşmazlığı iğnesinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunduğu düşünülüyor. Harrison’ın kanındaki yüksek plazma oranı, bu sürecin temelini oluşturdu.

ÖNEMLİ

Haberler

Alanyaspor, Galatasaray Maç Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor’a kaybettikten sonra Galatasaray maçı için antrenmanlara başladı. Çalışmalar, Teknik Direktör Sami Uğurlu eşliğinde yapıldı.
Haberler

İstanbul’da Salı Günü Hava Durumu

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava, İstanbul'da da değişimlere neden oldu. Meteoroloji, 4 Mart 2025 tarihli hava tahminlerini güncelledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.