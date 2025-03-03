Altın Kollu Adam James Harrison Vefat Etti

ALTIN KOLLU ADAM’IN HAYATI

Avustralya’da yaşamı süresince toplamda 1173 kez bağışta bulunan ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtaran ‘Altın Kollu Adam’ lakaplı James Harrison, 88 yaşında yaşamını yitirdi. 9 News’in haberine göre, Avustralya Kızılhaç Komitesi, Harrison’ın 17 Şubat’ta huzurevinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

TANIK OLDUĞU İLK KAN BAĞIŞI

James Harrison, 18 yaşında ilk kez 1954 yılında kan vermeye başladı. Yaşamı boyunca yaptığı 1173 bağışla birlikte, plazmasından elde edilen “Anti-D” olarak bilinen kan uyuşmazlığı iğnesinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunduğu düşünülüyor. Harrison’ın kanındaki yüksek plazma oranı, bu sürecin temelini oluşturdu.