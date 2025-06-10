Altın Kritik Seviyenin Üzerinde

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki görüşmeler çerçevesinde satıcılı bir seyir izliyor. Yeni günde, dolar endeksinin hafif bir değer kazanması altındaki satış baskısını artırıyor. Altının ons fiyatı yine 3300 desteğini test ederken, bayram sonrası ilk iş gününe 3303 dolar seviyesinden başladı. Şu anda ise altının ons fiyatı 3329 dolara kadar yükseldi. ABD ve Çin, ticaret savaşlarına son vermek için Londra’da bir araya geldi. Devam eden ticaret görüşmeleri piyasalarda genel bir iyimserlik yaratıyor ve altının yön arayışında etkili oluyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gram altın 4199 TL’den satılıyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6888 TL, tam altın ise 27427 TL’den alıcı buluyor. ABD ve Çin arasındaki görüşmeler Londra’da başladı. ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini belirtirken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick toplantıyı “verimli” olarak nitelendiriyor.

TRUMP’IN BEYANATLARI

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamaları dikkatle takip ediyor. Trump, Çinli yetkililerle Londra’da yapılan görüşmelerden iyi haberler aldığını ifade ediyor. Ayrıca, Çin ile olan ilişkilerin çok iyi gittiğini belirterek, ABD’li şirketlerin Çin pazarına daha fazla açılmasını istediğini söylüyor. Trump, Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik soruya ise “Göreceğiz.” yanıtını veriyor.