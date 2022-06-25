Erzincan’da bulunan ve çevreyi kirlettiği belirlenen altın madenine en üst sınırdan ceza verildi.

Erzincan’da bir altın madeninin boru hattında arıza yaşandı. Çevreye siyanür olduğu iddia edilen solüsyon sızdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirliliğe neden olan işletmeye en üst sınırdan 16 milyon 441 bin lira para cezası kesti, işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erzincan İliç’in Çöpler köyünde altın madeninin boru hattında arıza meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri bölgede inceleme yaptı.

Sızıntının tesis sınırlarının dışına taştığı ve toprak araziye yayıldığı tespit edildi.

16,4 MİLYON LİRA CEZA VE SUÇ DUYURUSU

Ekipler atığın dere yatağına ulaşmadığını belirledi. Solüsyonla kirlenen toprak yüzey temizlenerek güvenli alana taşındı. Alınan numuneler laboratuvara yönderildi.